Strakosha rimane fuori dalla lista dei convocati per il match tra Parma e Lazio. Il portiere albanese fuori per motivi comportamentali

Niente Parma-Lazio per Thomas Strakosha. Il portiere albanese è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Simone Inzaghi per la sfida di questo pomeriggio al ‘Tardini’ contro la formazione di D’Aversa. Alla base della mancava convocazione non ci sarebbero infortunio o guai fisici, ma come riporta ‘Cittàceleste.it’ Strakosha sarebbe rimasto fuori per problemi comportamentali. Il portieri ieri non era presente alla rifinitura a Formello, con i giovani Alia e Furnaletto insieme a Reina nell’allenamento agli ordini di Inzaghi.

Lazio, Strakosha fuori dai convocati per il Parma: gli scenari di mercato

Una situazione che potrebbe portare anche alla cessione in questa sessione di mercato di Strakosha, anche se non è da escludere che la frattura venga ricomposta. In caso di addio alla Capitale, Inter (come vice Handanovic) e Fiorentina potrebbero pensare all’estremo difensore albanese che, malgrado un contratto in scadenza nel 2022, avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Difficilmente, infatti, Lotito sarebbe disposto a fare sconti per un proprio tesserato.