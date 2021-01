L’Inter cerca un’occasione sul mercato e guarda anche in Premier League dove c’è un calciatore che ha l’approvazione di Lukaku

A caccia di un’occasione, che sia per gennaio o per la prossima estate. Il mercato dell’Inter è in attesa delle cessioni per poter decollare, anche se per Eriksen ancora non ci sono state offerte ufficiali. Intanto Marotta non perde di vista le possibili opportunità che potrebbero arrivare, come quella che si potrebbe palesare in Premier League. Qui Jesse Lingard sta trovando pochissimo spazio con il Manchester United. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per il 28enne esterno inglese, in scadenza nel 2022, secondo quanto riporta il ‘Mirror’ ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter con Antonio Conte che avrebbe ricevuto una doppia ‘raccomandazione’. Sia Lukaku che Young, ex compagni di squadra di Lingard, ne hanno parlato bene con l’allenatore salentino, sponsorizzando il suo eventuale arrivo. Certo dopo le parole di Marotta (“stiamo valutando di confermare l’attuale rosa”), servirà uno scossone in uscita per vedere operazioni anche in entrata.