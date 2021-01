Calciomercato Inter, svolta Depay: sfuma a gennaio

Calciomercato Inter, novità importanti per i nerazzurri sul dossier Depay: ecco le ultime sul futuro dell’attaccante olandese

Nella partita a scacchi del mercato di gennaio, l’Inter attende di sacrificare qualche pedina per poter mettere a segno colpi importanti in entrata. I nerazzurri cercano rinforzi di spessore soprattutto tra centrocampo e attacco. Calciomercato.it ha anticipato in esclusiva l’interesse dell’Inter per Memphis Depay, operazione possibile a costi non particolarmente elevati visto il contratto dell’olandese in scadenza con il Lione. Ma le ultime notizie dalla Francia allontanano l’attaccante.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Aulas spazza via i dubbi su Depay: annuncio UFFICIALE

Calciomercato Inter, Depay non si muove a gennaio: ‘colpa’ di Dembele

A margine della gara contro il Rennes, il ds del Lione Juninho ha annunciato la sempre più probabile partenza di Moussa Dembele. “E’ venuto a dirmi di voler cambiare squadra, non era previsto – ha spiegato a ‘Telefoot’ – E’ un giocatore che amo, ma puntare su qualcuno con la testa altrove nei prossimi cinque mesi non è l’ideale. Si discute con l’Atletico Madrid, se arriverà la giusta offerta gli augureremo buona fortuna”. Se tale trattativa andrà in porto, è difficile pensare che il Lione, che si sta giocando il titolo in Ligue 1, possa privarsi anche di Depay. Per il quale però l’Inter rimane in lizza in vista di giugno, a quel punto a parametro zero, in vantaggio sulla Juventus che pure aveva pensato all’olandese.