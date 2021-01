Calciomercato Fiorentina, Prandelli svela il piano per gennaio

Cesare Prandelli ha parlato in maniera piuttosto chiara dopo la vittoria di questa sera della Fiorentina contro il Cagliari. Attenzione allo scenario in ottica calciomercato

Cesare Prandelli si è soffermato ai microfoni di ‘SkySport’ dopo la partita di oggi: “Non so cosa succederà sul mercato. Sarà un mercato degli scontenti, ci sono in tutte le squadre e anche da noi ma non mi piacciono gli scambi tra scontenti. Se decidiamo di cambiare qualcosa a gennaio ci focalizzeremo su due posizioni e lavoreremo su quelle. Ma non abbiamo fretta. La richiesta di sfoltire la rosa? E’ imbarazzante per un allenatore fare un 10 contro 10 in allenamento e vedere restarne fuori 4-5. Il ruolo mio è allenare ed è impossibile allenarne 28″.

Calciomercato Fiorentina, l’annuncio di Prandelli: prima si vende

Con le sue parole di questa sera, il tecnico ripercorre il mantra assoluto che ci sta accompagnando in questa sessione di calciomercato: prima si vende, poi si compra. La Fiorentina sembra comunque una delle società intenzionate a intervenire per completare la rosa, dopo una prima parte di stagione poco esaltante. Attenzione alla possibilità che arrivi un esterno destro, visto ormai l’imminente addio di Pol Lirola con direzioni Marsiglia. In tal senso, vi abbiamo riportato nelle ultime ore, il possibile affondo per Malcuit.