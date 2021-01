Serie A, Genoa-Bologna 2-0: l'effetto Ballardini fa bene a Zajc

E’ finita 2-0 la sfida tra Genoa e Bologna: tre punti molto importanti conquistati dalla squadra di Ballardini in ottica salvezza

Il Genoa ha battuto il Bologna per 2-0 a Marassi. Un gol per tempo per i ragazzi di Ballardini, tornati alla vittoria in casa. Miha Zajc ha sbloccato il risultato alla fine del primo tempo, trovando il primo gol stagionale. Una rete che ha un po’ spiazzato Mihajlovic e i suoi visto l’andamento della gara, con poche emozioni.

Nella ripresa, è stato Mattia Destro a chiudere la partita e a garantire i tre punti casalinghi ai suoi, cosa che non accadeva dal 20 settembre 2020, quando i rossoblu batterono il Crotone 4-1. Il Bologna, invece, non vince dal 29 novembre: la classifica, almeno per ora, non preoccupa Mihajlovic ma le giornate senza vittorie cominciano a essere tante.

CLASSIFICA: Milan punti 37, Inter 36, Roma 33, Atalanta 31, Juventus* 30, Sassuolo 29, Napoli* 28, Atalanta 31, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese* 16, Fiorentina 15, Genoa 14, Cagliari 14, Spezia 14, Parma 12, Torino 12, Crotone 9.

*Una partita in meno