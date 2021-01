Prima del fischio d’inizio di Milan-Torino, Frederic Massara ha parlato del rinnovo di Calhanoglu: “Siamo fiduciosi, i dialoghi continuano”

In questo sabato sera in cui San Siro si accende per la sfida tra Milan e Torino, Frederic Massara si è fermato davanti ai microfoni di ‘Dazn’ per fare il punto sul mercato dei rossoneri. In particolare, non sono mancate le domande riguardo a Simakan e Meite, protagonista questa sera di un giallo. Il centrocampista granata non è stato convocato per la partita contro il Milan ed è al centro delle voci di mercato. Infine, il direttore sportivo rossonero ha fatto un aggiornamento sullo stato delle trattative per il rinnovo di Calhanoglu.

MERCATO- “Simakan e Meite? Sono molti i nomi che vengono accostati. Stiamo valutando diverse posizioni e ci stiamo confrontando con l’allenatore per verificare se è il caso di fare qualche integrazione. Il mercato è ancora lungo, vedremo la prossima settimana se ci sarà la possibilità di cogliere queste occasioni”

CALHANOGLU- ” Ha preso una botta con la Juventus, è acciaccato ma è a disposizione se ce ne sarà bisogno. Rinnovo? Siamo fiduciosi, stiamo continuando il dialogo in maniera proficua. Siamo consapevoli di avere a che fare con dei professionisti straordinari, concentrati totalmente sulla squadra. Questa è la cosa essenziale, in ogni caso siamo speranzosi di potere avanzare e avere buone notizie appena possibile”

IBRAHIMOVIC- “Ibra rientra dopo più di un mese, la condizione deve ancora crescere. Leader come Ibra e Hakan non fanno mai mancare il loro apporto alla squadra”