Zlatan Ibrahimovic torna tra i convocati del Milan per il match di stasera contro il Torino: nell’elenco anche un’altra grande notizia per i rossoneri

Milan-Torino acquista due grandi protagonisti. Stefano Pioli potrà infatti tornare a contare su Zlatan Ibrahimovic, che quindi torna a disposizione per la sfida di stasera. Lo svedese è stato inserito dal tecnico rossonero nell’elenco dei convocati. Un rientro fondamentale, soprattutto per tirare su la testa dopo il ko contro la Juventus e le tante assenze che stanno colpendo il Milan.

Milan-Torino, convocato Ibrahimovic. C’è anche Calhanoglu

Le buone notizie non sono finite qui, però: nei convocati c’è infatti anche Hakan Calhanoglu, che era in forte dubbio alla viglia e sembrava potesse non farcela. Il turco sarà disponibile per il Torino, ora sarà da valutare l’autonomia sua e dello stesso Ibrahimovic, che non gioca da un mese e mezzo.

Prima l’infortunio a Napoli, poi la ricaduta in allenamento. Praticamente impossibile che lo svedese parta dall’inizio, potrebbe al massimo scendere in campo alcuni minuti nel finale per riassaggiare il ritmo partita. Discorso simile per Calhanoglu, che ha sicuramente più chance di stupire.