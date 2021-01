DIRETTA Serie A, Genoa-Bologna 0-0: ci prova Behrami di testa – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ballardini e Mihajlovic in tempo reale

Il Genoa e il Bologna si affrontano in una gara molto delicata valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i padroni di casa di Ballardini hanno bisogno di una vittoria per abbandonare l’ultimo posto in classifica e uscire dalla zona retrocessione quantomeno per un giorno. Dall’altro gli ospiti allenati da Mihajlovic vogliono interrompere la striscia di cinque pareggi consecutivi e tornare al successo che manca da oltre un mese. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Bani, Criscito; Zappacosta, Radovanovic, Badelj, Zajc, Behrami; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: Milan punti 37, Inter 36, Roma 33, Atalanta 31, Juventus* 30, Sassuolo 29, Napoli* 28, Atalanta 31, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese* 16, Fiorentina 15, Cagliari 14, Spezia 14, Parma 12, Torino 12, Genoa 11, Crotone 9.

*Una partita in meno