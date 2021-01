Anche il Milan è alla ricerca di una prima punta per affrontare al meglio la seconda fase di stagione. Nel mirino anche Pavoletti: possibile scambio

Il Milan ha vissuto una prima metà di stagione da incorniciare a suon di vittorie, prestazioni e un’identità di squadra ben precisa nonostante la lunga assenza del leader Ibrahimovic. In questo senso la dirigenza rossonera in questo mercato di gennaio punterà a rinforzare proprio il reparto offensivo per mettere a disposizione di Pioli un centravanti di scorta che possa far tirare il fiato al gigante svedese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, idea di scambio per Pavoletti: affare con Conti

Tra i nomi papabili per l’attacco del Milan c’è anche Leonardo Pavoletti, bomber del Cagliari cercato con forza anche dalla Juventus nei giorni scorsi. Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ i rossoneri potrebbero mettere la freccia nella corsa al centravanti mettendo sul piatto uno scambio con Andrea Conti, terzino destro ormai ai margini della rosa di Pioli e con una valutazione non troppo distante da quella dello stesso Pavoletti.