José Mourinho sembra avere le idee chiare e potrebbe puntare il grande colpo a parametro zero nei prossimi mesi. Nuovo ostacolo per la Juventus sul calciomercato

Angel Di Maria vedrà scadere il suo contratto con il PSG durante la prossima estate. Il fantasista argentino, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, è stato accostato con forza alla Juventus. I bianconeri monitoreranno, dunque, con grande attenzione la situazione legata all’ex Real Madrid, ma la squadra di Andrea Pirlo non è affatto sola. Di seguito le ultime novità provenienti dalla Spagna e il possibile scenario.

Calciomercato Juventus, Mourinho piomba su Di Maria: il piano

Secondo quanto riporta ‘don balon’, Di Maria sarebbe finito nel mirino di José Mourinho. Il portoghese non è ancora soddisfatto del rendimento di Gareth Bale e conosce benissimo l’argentino. E’, inoltre, un assistito di Jorge Mendes, così come lo Special One e Cristiano Ronaldo. Attenzione, però, anche a un possibile colpo di coda di Mauricio Pochettino. L’arrivo dell’allenatore argentino sulla panchina del PSG potrebbe cambiare le carte in tavola e convincere l’esterno d’attacco a rimanere a Parigi. Per ora, oltre alla Juventus va annoverato anche l’interesse del Tottenham.