Mauro Icardi è passato da titolare inamovibile con Tuchel nei suoi primi mesi fino al rischio cessione con Pochettino: tra le piste calde il possibile ritorno in Italia

La parabola di Mauro Icardi ha subito un altro cambio importante nella sua avventura al PSG. L’argentino ha lasciato l’Inter lo scorso anno nelle ultime ore del calciomercato per cominciare l’esperienza in Ligue 1, dove – dopo il recupero da qualche noia fisica – ha segnato a ripetizione. Poi qualcosa è cambiato e l’ex capitano nerazzurro ha perso progressivamente spazio. Fino a Tuchel, che con l’esplosione di Moise Kean lo ha messo in naftalina. Il tecnico tedesco è stato esonerato, ma anche con Mauricio Pochettino la situazione non sembra destinata a migliorare. Anzi.

Calciomercato, futuro Icardi: Milan meglio della Juventus, ecco il sondaggio

L’ex manager del Tottenham infatti potrebbe seriamente non puntare su Mauro Icardi, con le voci di mercato che parlano di un altro obiettivo argentino per il PSG come Sergio Aguero, che può lasciare a zero il City. Senza contare il sogno che risponde sempre al nome di Leo Messi. Con queste prospettive, il classe ’93 di Rosario è destinato a essere ceduto: la Serie A non lo ha dimenticato e per l’Italia è casa sua. Come ha rivelato Bruno Satin a ‘Canal+’, infatti, l’ex nerazzurro vorrebbe tornare nel nostro paese. In passato l’ha cercato la Roma, fermata dai costi elevati, negli ultimi mesi si è tornato a parlare di Juventus e Milan, a caccia di un bomber per il presente e il futuro. I nostri utenti, che hanno risposto al sondaggio sulla pagina di Calciomercato.it, hanno scelto i rossoneri come prossima destinazione di Icardi, con il 38,2%. A seguire i bianconeri, poi staccate Roma e Napoli come squadre che dovrebbero puntare sull’argentino.