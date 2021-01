Arrivano le parole di Enrico Preziosi sull’acquisto di Kevin Strootman dal Marsiglia: a breve effettuerà le visite mediche

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Rai Radio 2’. Il presidente rossoblu si è soffermato su parecchi temi, tra cui il calciomercato. Il Genoa è molto vicino all’acquisto di Kevin Strootman, come confermato dallo stesso Preziosi: “Siamo sulla strada per chiudere, mancano solamente le visite mediche. Io sono molto soddisfatto, perché conosco l’uomo soprattutto”. Per l’olandese si tratta di un ritorno in Serie A dopo i tanti anni passati con la maglia della Roma.