Torna l’appuntamento con lo speciale Fantacalcio di Calciomercato.it: tutti i consigli per la diciasettessima giornata di Serie A

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

Parte domani il 17simo turno di Serie A ed è tempo di pensare alla fanta-formazione: torna il consueto appuntamento con lo ‘Speciale Fantacalcio’ della ‘CMIT TV’. Come sempre i nostri Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio saranno in diretta per rispondere a tutti i vostri dubbi e tutte le vostre domande riguardo ai calciatori da schierare. Inoltre, non perdetevi i consigli per i fantallenatori di Calciomercato.it in vista della prossima giornata.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La 17a giornata di Serie A vedrà come big match la sfida Roma-Inter, scontro che sa di scudetto. La capolista Milan ospita il Torino alla ricerca di riscatto dopo il ko con la Juventus che cerca continuità in casa contro il Sassuolo.