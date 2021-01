L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it sugli attaccanti in saldo della Serie A

Inter, Juventus e Milan. Chi con più, chi con meno insistenza, sono tutte a caccia di un centravanti in saldo. L’obiettivo è rafforzare il reparto offensivo con un bomber di scorta, da scovare magari in Serie A. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri follower chi è in questo senso il miglior profilo in saldo per le grandi. Il 42,1% dei votanti ha scelto Felipe Caicedo della Lazio. Per il 28,1% invece è l’uzbeko Shomurodov del Genoa il bomber low-cost migliore in Serie A. Il 18,4% dei votanti ha scelto Leonardo Pavoletti del Cagliari, mentre Fernando Llorente del Napoli è stato votato solo dall’11,4% di coloro che hanno partecipato al sondaggio.