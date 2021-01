Nell’ultima gara di campionato contro il Genoa, Domenico Berardi ha riscontrato un problema fisico. Il comunicato ufficiale sulle condizioni

Brutta tegola per il Sassuolo di Roberto De Zerbi che era uscito anzitempo nella gara di campionato vinta dai neroverdi contro il Genoa. Problema muscolare che ha costretto l’esterno offensivo italiano a lasciare il terreno di gioco a Defrel, mandando in apprensione i tifosi per le sue condizioni. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Genoa, tegola per De Zerbi: cambio forzato

A tal proposito proprio oggi pomeriggio lo stesso Sassuolo ha diramato un comunicato ufficiale relativo all’esito degli esami di rito: “Fermo Domenico Berardi per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione distrattiva dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato fin da subito cure e terapie specifiche e sarà monitorato settimanalmente”. Da capire quindi quando potrà rientrare: ipotizzabile uno stop di circa 3 settimane a seconda delle condizioni progressive dell’attaccante.