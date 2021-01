Da Mertens ad Osimhen, anche contro l’Udinese sarà emergenza per il Napoli di Gattuso: intanto c’è un ritorno parziale in gruppo

Continua l’emergenza per il Napoli di Gattuso. Anche contro l’Udinese, il tecnico azzurro dovrà fare a meno dei suoi due attaccanti centrali: Mertens e Osimhen. Per il belga, oggi terapie e lavoro personalizzato, il momento del ritorno in campo sta arrivando, mentre per il nigeriano probabile uno stop fino a metà gennaio inoltrato, con il forfait anche per la Supercoppa del 20 contro la Juventus. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Nel report odierno della società partenopea si legge che anche Malcuit ha svolto lavoro personalizzato, mentre Demme (ko contro lo Spezia) si è limitato a svolgere delle terapie. Buone notizie per Koulibaly: il centrale senegalese ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato. Scontato il suo forfait contro l’Udinese, ma presto Gattuso potrebbe riavere il suo difensore.