Il Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di mancato accordo con Ibrahimovic sul rinnovo: Maldini pensa a Belotti per il mercato estivo

C’è una tentazione per il Milan in vista di giugno. Il club meneghino pensa in questo momento soprattutto ad un difensore per rimpolpare lo scacchiere arretrato di Pioli, ma intanto butta le basi per quello che sarà il mercato della prossima estate. Non è scontato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, con Maldini e Massara che avrebbero individuato in Andrea Belotti il tassello ideale per guidare l’attacco del ‘Diavolo’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT – Milan, Kone sempre più vicino al Borussia: dettagli e cifre

Milan, Belotti il prescelto se non rinnova Ibra

Se Ibra decidesse di non rinnovare l’accordo con il Milan per motivi fisici e familiari – scrive ‘Tuttosport’ – allora il sodalizio di Via Aldo Rossi penserebbe ad un possibile assalto al capitano del Torino, già in passato nelle mire dei rossoneri. Belotti è molto stimato dalla dirigenza milanista e sarebbe ritenuto come potenziale e caratteristiche il profilo più adatto eventualmente a prendere il testimone di Ibrahimovic al centro dell’attacco. Sarà comunque complicato convincere il ‘Toro’ e Cairo a privarsi del centravanti, anche se la situazione di stallo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 lascerebbe degli spiragli. Il Torino sparerebbe alto sul prezzo del ‘Gallo’ che potrebbe essere tentato della grande occasione di sbarcare in una big del calcio italiano.

Il Milan, inoltre, valuterebbe la possibilità di dare il via libera all’offensiva anche a prescindere del futuro di Ibrahimovic e gettare così le basi per un ricambio generazionale in attacco.