Fifa, Blatter ricoverato in ospedale: “Non è in pericolo di vita”

Blatter ricoverato in ospedale, l’ex presidente della Fifa non sarebbe in pericolo di vita

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di salute di Joseph Blatter. L'ex presidente della Fifa, infatti, è in ospedale e, riporta 'Sky Sport', il suo stato di salute sarebbe considerato grave. Blatter non sarebbe però in pericolo di vita, come avrebbe confermato sua figlia Corinne: "Mio padre è in ospedale. Migliora ogni giorno di più, ma ha bisogno di tempo e riposo".

Nato nel 1936, Sepp Blatter ha presieduto la Fifa dal 1998 al 2015. Il 9 luglio 2006, quando l’Italia divenne Campione del Mondo in Germania, il dirigente svizzero fu al centro di alcune polemiche per la mancata presenza durante la premiazione ai ragazzi di Lippi. Ora il mondo calcio si stringe attorno alla famiglia sperando in ulteriori miglioramenti.