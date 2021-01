Dalla Spagna rivelano che Aguero sarebbe scontento del poco spazio e vorrebbe lasciare il City: PSG in pole position

Il mercato di gennaio, spesso, è l’occasione giusta per iniziare a lavorare in vista della prossima stagione. In particolare le grandi squadre, infatti, fanno della programmazione una delle caratteristiche più importanti della propria gestione manageriale. Ecco, quindi, che tanti dei grandi affari del calciomercato estivo poggiano le proprie radici proprio nei mesi invernali. Una delle possibili opportunità per il prossimo giugno potrebbe essere sorta a Manchester: secondo quanto rivelato da ‘El Chiringuito’, infatti, Sergio Aguero sarebbe scontento del poco spazio che gli sta dando Guardiola e sarebbe intenzionato a lasciare il City. Sul ‘Kun’ fin dalla scorsa estate continua ad essere vigile l’Inter, ma ad essere in vantaggio potrebbe essere il PSG di Mauricio Pochettino

Calciomercato PSG, Aguero pronto a lasciare Guardiola | Pochettino lo vuole con Messi

Lo scenario delineato dalla Spagna sarebbe ancora più clamoroso: Mauricio Pochettino, infatti, vorrebbe portare sotto la Torre ‘Eiffel’ anche Lionel Messi oltre ad Aguero. Un duo tutto argentino che proietterebbe il PSG in una dimensione ancora superiore rispetto a quella raggiunta in questi ultimi anni. In Francia, poi, l’interesse del nuovo tecnico dei parigini per il ‘Kun’ sembra trovare riscontri: secondo quanto riferito da l’agente FIFA Bruno Satin, Aguero sarebbe la priorità di Pochettino per l’attacco.

L’attaccante argentino andrà in scadenza il prossimo 30 giugno con il Manchester City e, da ora, può firmare un pre-contratto con la sua prossima squadra. Anche l’Inter si è interessata alle prossime mosse del ‘Kun’, ma il costo elevato del suo stipendio potrebbe tagliare fuori il club meneghino. Aguero, infatti, ha un ingaggio da 14,2 milioni di euro con i ‘Citizens’. A Parigi, poi, l’argentino potrebbe trovare addirittura Lionel Messi: anche la ‘Pulce’ andrà in scadenza con il Barcellona a giugno e l’addio sembra essere l’ipotesi più accreditata per il suo futuro.