Calciomercato Napoli, bloccato Zaccagni per giugno | Milan anticipato

Il Napoli sembra essere vicino a mettere in cassaforte il primo colpo in vista della prossima stagione: prenotato Zaccagni e Milan anticipato

La sconfitta contro lo Spezia ha scosso l’ambiente partenopeo, ma Gattuso resta ancora saldamente alla guida del progetto tecnico. Il tecnico calabrese spera di poter recuperare due o tre elementi per le prossime partite, prima di avere di nuovo tutta la rosa a disposizione. Nel frattempo la società campana lavora sul mercato e sul futuro: il Napoli potrebbe aver già messo a segno il primo colpo in vista della prossima stagione, anticipando anche il Milan. Operazione in dirittura d’arrivo con l’Hellas Verona, con l’accordo che sembra vicino.

Calciomercato Napoli, colpo Zaccagni: accordo ad un passo col Verona

Uno dei migliori giocatori del campionato di Serie A, per rendimento, è Mattia Zaccagni. Il trequartista classe ’95 dell’Hellas Verona è uno dei più ambiti sul mercato, ma potrebbe già avere il futuro delineato. Secondo quanto rivelato da ‘Reppublica’, infatti, il Napoli avrebbe trovato un accordo da 14 milioni di euro con gli Scaligeri per Zaccagni. Un’operazione che ricalcherebbe quanto fatto la scorsa stagione dal Verona con Amrabat, finito alla Fiorentina, e Rrahmani proprio con i campani: cessione perfezionata a gennaio, ma con il giocatore che raggiungerà il nuovo club solo in estate. Come anticipato da ‘Calciomercato.it‘ nei giorni scorsi, il Napoli lo considera un rinforzo importante per la prossima stagione. Il primo colpo per Gattuso, in ottica futura, potrebbe essere proprio il centrocampista del Verona. Il Milan, invece, rischia di essere stato già anticipato sul 25enne di Cesena.