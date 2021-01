Meite piace a Milan e Verona. Per strapparlo al Torino serve una cifra complessiva di undici milioni di euro

Il Milan continua la ricerca di un giocatore per rafforzare il centrocampo. Dopo la decisione di Koné di volare in Germania, per vestire la maglia del Borussia Monchengladbach, i rossoneri stanno guardando altrove per regalarsi un mediano. Come raccontato c’è l’idea Meité, che il Torino è pronto a lasciare andare in prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore ex Monaco può essere acquistato per 11 milioni di euro (1 di prestito più di 10 di riscatto). Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il Milan non è l’unica squadra sulle sue tracce: Meité piace anche al Verona di Juric, che potrebbe garantirgli certamente un minutaggio maggiore. Il classe 1994 deve dunque capire cosa sia meglio fare per la sua carriera.