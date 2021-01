Klopp cerca un difensore centrale per sostituire Gomez e van Dijk nel breve periodo: il calciomercato del Milan deve guardarsi dai Reds per Kabak

Virgil van Dijk è entrato nella fase finale del proprio recupero e la rottura dei legamenti crociati del ginocchio può essere quasi un lontano ricordo. Tappe bruciate, passando dal rischio di saltare l’Europeo a un possibile rientro nei prossimi mesi: vederlo in campo prima di giugno non è più un’utopia. Nonostante ciò, però, Jurgen Klopp vorrebbe l’inserimento di un nuovo difensore in rosa, per sostituire almeno Joe Gomez.

Stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, nella lista del tecnico tedesco subito dopo Dayot Upamecano dell’RB Lipsia, c’è Ozan Kabak. Obiettivo del Milan, il difensore dello Schalke 04 è in attesa di poter lasciare Gelsenkirchen, anche a fronte della situazione infelice nella quale verte la squadra. Sia dal punto di vista tecnico che economico. La richiesta economica è tra i 15 e i 20 milioni di euro e se il Milan vuole convincere la squadra tedesca e il giocatore a vestire il rossonero, l’inserimento del Liverpool potrebbe far tentennare la volontà del classe 2000.