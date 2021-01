Da Simakan a Rodrigo De Paul, il punto sul calciomercato del Milan con l’agente e intermediario internazionale Camillo Autieri

“Simakan mi piace molto”. A Calciomercato.it Camillo Autieri, agente e intermediario internazionale nonché tifoso rossonero, benedice il giovane difensore dello Strasburgo vicino al Milan. “È un centrale di destra molto interessante oltre che giovane (è un classe 2000) – ha aggiunto Autieri – Il gap tra domanda e offerta si è ridotto, credo che l’operazione possa andare in porto sui 13-14 milioni di euro. Sarei molto contento del suo arrivo” che non escluderebbe quello del brasiliano Graca del Vasco da Gama.

Come sottolinea Autieri ai nostri microfoni, Pioli necessità anche di un rinforzo a centrocampo: “Serve un’alternativa, punterei tutto su De Paul che però l’Udinese non vorrebbe privarsene in questa sessione. Kone del Tolosa? Mi sembra un buon profilo anche se dalla Francia sono arrivate delle smentite”, ha risposto in conclusione Autieri. Proprio riguardo Kone, stando alle nostre indiscrezioni il classe 2001 francese viaggia spedito verso il Borussia Moenchengladbach.