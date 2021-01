Parla Marco Giampaolo. Il tecnico del Torino ha escluso un approdo in Piemonte di Rade Krunic, centrocampista del Milan

Marco Giampaolo domani farà ritorno a San Siro. Il tecnico di Bellinzona sfiderà con il suo Torino il Milan. In occasione del match, in programma domani alle ore 20.45, l’ex rossonero è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è da tempo nel mirino dei granata: Giampaolo avrebbe voluto allenare il suo ex calciatore ma in estate non è stato trovato un accordo, con Pioli che ha deciso di non farlo partire.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, caccia al centrocampista: linea francese

Il nome di Krunic è tornato di moda per il club granata in questi ultimi giorni ma il Milan, anche in questo caso, non sembra intenzionato a privarsi del giocatore. Niente Torino dunque per il centrocampista, come confermato da Giampaolo: “Speriamo che Rade possa guarire in fretta dal Covid – afferma Io lo conosco bene per averlo avuto all’Empoli prima e al Milan poi, dove però non l’ho mai allenato per via di un suo infortunio. Con i rossoneri è migliorato, ha forza e qualità ma non verrà a giocare al Toro“.