Juventus, de Jong potrebbe lasciare il Barcellona in estate: il Bayern Monaco interessato, ma attenzione alla pista bianconera con la carta de Ligt

Per gennaio una punta e forse un difensore centrale, ma a giugno ci saranno sicuramente nuovi colpi. La Juventus ha come obiettivo quello di un vice-Alvaro Morata. Per giugno però potrebbero appunto esserci nuovi innesti, soprattutto in mediana. In primis ci si concentrerà sul riscatto di McKennie (scatterà l’obbligo al seguito del raggiungimento di un determinato numero di presenze e della qualificazione bianconera in Champions League), poi su altri nomi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

E una suggestione in casa bianconera potrebbe essere Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese è da sempre un pupillo bianconero. De Jong è stato seguito sin dai tempi dell’Ajax, ma alla fine il Barcellona era riuscito a sopraffare i bianconeri. I catalani però sono in difficoltà a livello economico, stanno vivendo una stagione complessa e nel frattempo il giovane centrocampista non sta certamente disputando prestazioni positive.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: un altro giocatore positivo al Covid!

Calciomercato Juventus, suggestione de Jong: carta de Ligt

Secondo ‘Todofichajes.com’, sarebbe soprattutto il Bayern Monaco il club maggiormente interessato all’olandese. Sembra che i bavaresi siano pronti a presentare un’offerta nei prossimi mesi per tentare di convincere il Barcellona a cedere il giocatore. Il valore del cartellino di de Jong è però di 65 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Sergio Ramos-Real | Bomba dalla Spagna

Attenzione però alla pista Juventus. Per i bianconeri l’olandese è al momento solo una suggestione. A giocare a favore del club piemontese l’ottimo rapporto con il Barcellona, ma anche Matthijs de Ligt. Il difensore, ex compagno di de Jong all’Ajax, è molto legato al centrocampista e potrebbe provare a convincerlo a scegliere Torino anziché Monaco.