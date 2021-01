Calciomercato Inter, Caicedo come vice Lukaku | La Lazio valuta l'addio

L’Inter è alla ricerca di un vice Lukaku, tra i profili esaminati c’è anche Felipe Caicedo: la Lazio pronta a valutare le offerte

La sconfitta contro la Sampdoria ha scosso l’ambiente nerazzurro, nonostante sia arrivata dopo una striscia di otto vittorie consecutive in campionato. L’Inter, però, vuole ripartire dalle proprie certezze ed aggiustare quelle che sono sembrate essere le proprie insicurezze. In particolare, contro i blucerchiati è pesata l’assenza di Romelu Lukaku o di un attaccante in grado di farne le veci. Ecco perché il club meneghino sarebbe alla ricerca di un rinforzo sul mercato che possa essere utilizzato da Conte per far rifiatare il belga. Tra i profili presi in esame, quello perfetto sembra arrivare dalla Serie A.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, vice Lukaku | È Caicedo l’uomo giusto

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, l’Inter starebbe valutando anche Felipe Caicedo per il proprio attacco. L’ecuadoriano sembra essere scontento del poco spazio riservatogli da Simone Inzaghi, nonostante abbia sempre risposto in maniera positiva quando è stato chiamato in causa e, a 32 anni, potrebbe cercare una nuova avventura. La capacità di Caicedo di incidere a partita in corso e la sua affidabilità come prima punta fisica, poi, potrebbero essere proprio quello che stanno cercando a Milano.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Antonio Conte, fin dalla scorsa estate, chiede un attaccante che possa permettergli di prescindere da Romelu Lukaku, permettendogli di dare turni di riposo al proprio numero ‘9’. Caicedo ha un contratto fino al 2022 con i biancocelesti e non è stato messo ufficialmente sul mercato, anche se il club capitolino sembra essere disposto a valutare le offerte. La valutazione dell’ecuadoriano è di circa 8/9 milioni di euro ed i nerazzurri potrebbero decidere di fare uno sforzo in questo mercato di gennaio. Al momento, però, l’Inter non avrebbe fatto nessun passo ufficiale nei confronti di Caicedo: come raccontato da ‘Calciomercato.it’, l’unico club ad aver presentato un’offerta alla Lazio è la Fiorentina.