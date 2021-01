L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa spiega i dubbi sulla presenza di un attaccante contro il Benevento

Allarme Muriel per l’Atalanta: il colombiano potrebbe non essere disponibile per la sfida contro il Benevento o comunque non al meglio della condizione. Lo spiega in conferenza stampa Gian Piero Gasperini che fa il punto anche sul mercato. Prima le condizioni di Muriel: “C’è un po’ di apprensione, ha un piccolo problema muscolare: verrà con noi ma per la partita è in dubbio”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Non ne ha invece il tecnico bergamasco sulla rosa allargata: “Non ho voglia di regalare spazio a tutti, mi bastano 16-17 calciatori: dobbiamo fare risultati”. Ecco perché Sutalo può andare via: “Ha bisogno di giocare, può fare bene, poi non so se arriverà qualche società che lo vuole. Acquisti? Le domande vanno fatte alla società”