Atletico Madrid, Simeone a rischio addio | Doppia suggestione Allegri-Sarri

Atletico Madrid, Simeone può lasciare i ‘Colchoneros’: in caso di addio, gli spagnoli possono rivolgersi a due tecnici italiani

Un matrimonio lungo e felice, quello tra Simeone e l’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’ ha segnato un decennio sulla panchina dei ‘Colchoneros’, una militanza di una lunghezza inusuale per il calcio odierno. Ma dopo tanti anni, potrebbe anche esserci una separazione. Le dichiarazioni dell’argentino sono possibiliste in tal senso e aprono a un possibile addio. Niente di ancora scritto, chiaramente, ma una situazione che va monitorata per il prossimo futuro.

Atletico Madrid, chi per il dopo Simeone: il ‘cholista’ Allegri o il ‘giochista’ Sarri

In caso di addio del suo totem, l’Atletico dovrebbe ovviamente guardarsi attorno alla ricerca di un degno erede. Sul mercato, ci sono liberi due tecnici italiani di grande successo e che aspettano di rimettersi in gioco. Massimiliano Allegri attende una grande panchina e potrebbe essere l’occasione giusta. Il livornese potrebbe inserirsi nel solco della tradizione ‘cholista’, come modo di interpretare il calcio, ma non sembra la prima scelta. La società madrilena, infatti, potrebbe anche decidere una clamorosa inversione di tendenza. Andando a ricercare un calcio più raffinato ed in questo il nome di Maurizio Sarri sarebbe probabilmente l’ideale. Un torneo come quello spagnolo, molto attento alla tecnica e al calcio arioso, potrebbe intrigare l’allenatore di Figline Valdarno.