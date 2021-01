L’Inter tra il campo e le vicende societarie. Arrivano importanti aggiornamenti sulle intenzioni di Zhang e su un possibile nuovo ribaltone alla guida della società nerazzurra

L’Inter è in piena lotta per lo scudetto e le prime posizioni in classifica, nonostante la sconfitta di ieri a Genova contro la Sampdoria. Sul tavolo, però, oltre alle questioni di campo e calciomercato, anche il discorso societario. Nonostante le smentite nette degli ultimi giorni da parte di Zhang e di tutti gli alti ranghi della dirigenza, non si placano le voci su una possibile cessione di quote. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Biasin a CMIT TV: “Conte non è mai soddisfatto. Lukaku-dipendenti”

Calciomercato Inter, Zhang valuta la cessione: due fondi pronti

La prima ipotesi sul tavolo, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, resta quella di cedere il pacchetto di maggioranza. Ma si valuta anche la vendita del 31,05% in possesso di LionRock Capital. Due fondi si sono fatti avanti: il primo è proveniente dal Qatar e avrebbe già effettuato una due diligence con l’intenzione di acquisire la maggioranza. La valutazione di Suning da 960 milioni, però, sarebbe troppa alta. La proposta araba è di tanto inferiore.

La seconda ipotesi, già riportata dal ‘Sole24Ore’, conduce invece a BC Partners. Ci sarebbero già stati degli incontri con Suning mediati da Goldman Sachs. Si tratta di un vero e proprio colosso delle private equity che difficilmente entra in minoranza nelle società o senza poterne avere il controllo manageriale. Due piste restano, dunque, sul tavolo di Suning, al netto della smentita delle ultime settimane.