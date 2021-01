Coronavirus, bollettino 7 gennaio: 18.020 casi e 414 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati 18.020 i nuovi casi di Covid in Italia, contro i 20.331 di ieri. Il bollettino di oggi

Sono 18.020 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano 20.331. Il Ministero della Salute ha diramato il consueto bollettino relativo all’emergenza Covid: i tamponi effettuati sono stati meno (121.275), contro i 178.596 di ieri. Sale anche il tasso di positività, che raggiunge il 14,85% (ieri 11,3%). Le vittime in totale sono 77.291, con purtroppo 414 nuovi decessi, 16 i pazienti in più in terapia intensiva. I guariti sono in totale di 1.572.015. Infine, i ricoverati con sintomi sono 23.291 (+117), 545.177 le persone in isolamento domiciliare.