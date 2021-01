Lungo intervento alla CMIT TV dell’intermediario di mercato Marco Busiello: le ultime sul futuro di Dani Olmo e Nacho

Nella lunga intervista alla nostra CMIT TV, l’intermediario di mercato Marco Busiello ha regalato molti spunti interessanti. Oltre a un retroscena sulla Juventus e su Morata, si segnalano anche informazioni di rilievo su giocatori seguiti a lungo dalle squadre italiane come Dani Olmo e Nacho.

“Dani Olmo? Il Milan è stato molto vicino a prenderlo nel mercato di gennaio della scorsa stagione, quando c’era ancora Boban, che lo conosceva molto bene – ha spiegato – Alla fine la scelta è ricaduta su un club diverso da quello rossonero perché Dani aveva bisogno di un ambiente con un po’ più di serenità e quel Milan non era certo quello di adesso. Portarlo in Italia? Ora sta molto bene al Lipsia, dove si è ambientato benissimo, ma non si può escludere niente per il futuro. Nacho resta al Real Madrid? È un altro giocatore del mio partner Juanma Lopez, è un professionista esemplare. Gioca nel Real ed è difficile trovare spazio, avendo davanti due mostri sacri, ma nonostante questo si è sempre ritagliato il suo spazio. A lui l’Italia stuzzica come idea, ha un anno e mezzo di contratto e non è semplice come operazione. Ora c’è stato l’infortunio di Sergio Ramos e Nacho ha giocato con più continuità, diciamo che merita sicuramente più spazio. Potrebbe essere che in un prossimo futuro si possa muovere, ma non credo a gennaio. Chi fra Napoli e Roma ci è andata più vicina in estate? Chi ha fatto più di un pensiero è stato il Napoli”.