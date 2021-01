Patrick Cutrone cambia squadra e agente. L’attaccante, tornato ai Wolves, è entrato a far parte della scuderia di Pastorello

Giornata di annunci per Patrick Cutrone. L’attaccante, tornato ufficialmente ai Wolves, dopo l’avventura non proprio fortunata alla Fiorentina, ha un nuovo procuratore, Federico Pastorello. Sarà la sua agenzia a seguirlo dopo un periodo complicato per l’ex Milan.

Gli anni più che positivi in rossonero per Cutrone sono davvero lontani: l’attaccante che lo scorso 3 gennaio, ha compiuto 23 anni è pronto dunque per una nuova vita calcistica, con la speranza di aver intrapreso davvero la strada giusta per la sua carriera.