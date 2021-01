Fabio Pecchia è pronto a tornare in panchina in Serie B. E’ lui il prescelto per prendere il posto di Bisoli alla Cremonese

E’ finita l’avventura di Pierpaolo Bisoli sulla panchina della Cremonese. Il tecnico non sarà più alla guida del club cadetto, che ha già scelto il suo sostituto. Come anticipato da SerieBnews.com, sarà Fabio Pecchia a guidare la squadra lombarda. I risultati negativi conseguiti da Bisoli hanno portato la società alla scelta dell’esonero. Pecchia è reduce da una buona stagione in Serie C alla guida della Juventus Under 23.