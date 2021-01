Il Milan è pronto a intervenire sul calciomercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Maldini ha una priorità chiara e vuole chiudere

Il mercato del Milan si baserà su pochi colpi oculati e di prospettiva, in modo da completare la rosa e nutrire le ambizioni di scudetto. I rossoneri vanno a caccia di un difensore per placare l’emergenza che sta vivendo Stefano Pioli nel reparto. Ora c’è fretta di chiudere e il primo nome sulla lista resta quello di Mohamed Simakan. Di seguito tutte le ultime novità sulla trattativa.

Calciomercato Milan, priorità Simakan: si avvicina il colpo

Il Milan è sempre più convinto di portare a termine la trattativa per Simakan. Come vi abbiamo riportato già negli scorsi giorni, c’è grande ottimismo tra le parti per la chiusura. Ora Maldini ha fretta per mettere a disposizione di Pioli il prima possibile il centrale. Lo Strasburgo per lui ha sempre chiesto una cifra di almeno 20 milioni di euro; ora i rossoneri, sono pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro più tre di bonus. La distanza ora è minima e le trattative vanno avanti senza sosta per regalare il colpo a Pioli: si attendono aggiornamenti.