Vitolo è in uscita dall’Atletico Madrid: la parentesi con i Colchoneros sta per chiudersi e in Italia seguono l’evolversi della situazione di calciomercato

Nonostante Simeone non apprezzi le cessioni a metà stagione, il rendimento di Victor Machin “Vitolo” non sta dando soddisfazione in casa dei Colchoneros. Dopo una grande partenza nel corso della scorsa stagione, adesso l’esterno ha perso continuità, così da favorire una cessione già a gennaio. Delle 15 partite fino a qui disputate in campionato, Vitolo ha giocato soltanto in sei, fornendo un solo assist. In Champions League, invece, il ruolino di marcia è molto più povero, con appena due presenze.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Juventus, l’attaccante ha deciso | Indizio sul futuro

Con un contratto in scadenza a giugno 2022, il suo valore di calciomercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra che l’Atletico vorrebbe incassare prima della fine del mese. In caso contrario, per facilitare la sua partenza, come riportato da ‘TodoFichajes’, a Madrid potrebbero accontentarsi di un prestito con successiva opzione. In Inghilterra e in Italia seguono con attenzione la vicenda, con il Milan pronto a sfidare la Juventus nel caso in cui dovesse cedere un esterno durante il calciomercato di gennaio. Con l’inserimento di Vitolo, Pioli avrebbe così più scelte nel reparto offensivo.