Fabio Quagliarella chiude le porte alla Juventus: nel calciomercato di gennaio non si muoverà dalla Sampdoria

Una dichiarazione d’amore alla Sampdoria, la squadra nella quale gioca dal 2016 e della quale è capitano. Fabio Quagliarella, al centro di numerose voci di calciomercato che lo volevano pronto ad aggregarsi alla Juventus già a gennaio, tramite il proprio profilo di Instagram ha mandato un messaggio inequivocabile a tutti i tifosi blucerchiati. Tornato a Genova dopo la breve parentesi nella stagione 2006-07, Quagliarella ha legato il proprio nome alla maglia del Doria, con la quale è diventato anche capocannoniere della Serie A nella stagione 2018-19 con 26 reti.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, pista Quagliarella: le ultime

Il messaggio lascia poco spazio a interpretazioni diverse: l’interessamento della Juventus lusinga il capitano blucerchiato, ma l’affetto per la maglia va oltre il calciomercato e l’intenzione di restare a Genova è palese. Reduce dalla vittoria sull’Inter per 2-1, la squadra di Claudio Ranieri vuole provare a togliersi ancora qualche soddisfazione per questa stagione e lo farà con Quagliarella ancora in rosa. La stessa interpretazione ci viene confermata dell’entourage del giocatore, che sfoltisce quindi la margherita dei candidati per l’attacco della Juventus.