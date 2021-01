La Juventus è pronta a muoversi all’interno di un calciomercato che si preannuncia decisamente complicato. Occhio alla posizione di Bernardeschi e alle uscite

La pesante vittoria della Juventus ieri sera nel big match contro il Milan riabilita a tutti gli effetti i bianconeri nella corsa allo scudetto. Sullo sfondo, però, resta il tema legato al calciomercato, in cui Fabio Paratici ha intenzione di intervenire con oculatezza, in modo da mettere a segno colpi mirati e senza spendere molto. A tal proposito, va seguito con grande attenzione il discorso legato alle uscite. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi complica i piani. Occhio a Rabiot

L’avventura di Federico Bernardeschi con la maglia della Juventus non è mai realmente decollata. L’esterno è ora dato in uscita con diversi club interessati. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, però, l’esterno ex Fiorentina starebbe rifiutando ogni destinazione con l’intenzione di restare a Torino. Avrebbe già detto no all’Hertha Berlino e potrebbe rientrare nell’affare Gomez con l’Atalanta, ma la sua intenzione resta chiara.

Occhio anche al futuro di Adrien Rabiot. Il centrocampista ha aumentato il livello delle sue prestazioni, ma, come vi abbiamo riportato già nella giornata di ieri, potrebbe comunque lasciare Torino. Da tenere in considerazione la pista che lo porterebbe in Premier League all’Everton dove ritroverebbe Carlo Ancelotti che già l’aveva lanciato al PSG.