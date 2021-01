L’Inter dovrà intervenire sul calciomercato in maniera particolarmente oculata per puntellare la rosa. Emerge una nuova pista per l’attacco

La partita di ieri contro la Sampdoria ha messo in evidenza una delle principali lacune dell’Inter negli ultimi mesi, cioè la mancanza di un vero e proprio riferimento offensivo che all’occorrenza possa prendere il posto di Romelu Lukaku. Nella sconfitta di ieri, Alexis Sanchez ha cercato di fare il suo, ma non è riuscito a garantire un peso offensivo paragonabile a quello del belga. Caratteristiche diverse e la necessità di intervenire sul mercato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, incredibile dalla Spagna: maxi-offerta di Marotta, 33 milioni

Calciomercato Inter, pista Zaha dalla Premier League: altri tre nomi

Beppe Marotta dovrà cercare di accontentare Antonio Conte in attacco, ma come è noto il mercato dovrà essere a bassissimo costo. Nelle scorse settimane, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato offerto Wilfried Zaha, ma attualmente la Beneamata non è in grado di portare a termine operazioni di questa portata. L’esterno d’attacco, che può giocare anche da punta, è stato accostato anche al Milan in numerose occasioni.

Si cercherà, dunque, di completare un colpo in entrata low cost e i nomi restano i soliti. Attenzione a Graziano Pellè, a Gervinho dal Parma o a un ritorno di Eder che, però, scalda sempre meno. Inoltre, per verificarsi l’arrivo del vice-Lukaku, dovranno uscire sia Eriksen che Pinamonti.