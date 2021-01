Calciomercato Inter, Rui Silva ad un passo dall'accordo col Betis

Accostato con insistenza all’Inter nelle scorse settimane, Rui Silva sarebbe molto vicino a firmare per il Betis Siviglia

Non sarà l’Inter, a meno di clamorosi colpi di scena, la prossima squadra di Rui Silva. Il portiere, in scadenza di contratto nel giugno 2021, col Granada, sarebbe pronto a firmare il contratto col suo prossimo club. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘Estadio Deportivo’, il Betis Siviglia avrebbe messo le mani sul 26enne calciatore portoghese, battendo la concorrenza degli altri club interessati: per l’estremo difensore sarebbe pronto un contratto quadriennale, a partire da 1 luglio prossimo Sfuma, dunque, uno degli obiettivi della dirigenza meneghina per il post Handanovic.