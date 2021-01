Il prossimo calciomercato di gennaio potrebbe portare diversi cambiamenti in attacco per l’Inter e diversi club di Serie A. Facciamo il punto della situazione

Il mercato appena iniziato potrebbe essere particolarmente caldo per quanto riguarda diverse situazioni in attacco. Sono diversi i bomber che potrebbero cambiare maglia e gli occhi non possono andare che in casa Inter. I nerazzurri sono a caccia di un vice-Lukaku, ma prima dovranno effettuare alcune cessioni, tra cui sicuramente quella di Andrea Pinamonti. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, pista calda per Pinamonti. I bomber in partenza

Per Andrea Pinamonti è inevitabile la partenza a gennaio. Il club più caldo sull’attaccante, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, è sicuramente il Benevento. Il bomber ha già accettato la destinazione e ora si lavora tra club con i contatti che sono in corso.

Attenzione a quello che avverrà anche in casa Fiorentina. La Viola dovrà ristrutturare in maniera sostanziale il reparto offensivo. Patrick Cutrone è chiaramente in uscita: farà ritorno al Wolverhampton. Occhio, però, anche alla posizione di Christian Kouame: per lui si sono mossi in maniera importante sia Torino che Verona.