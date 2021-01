Calciomercato Genoa, addio di Schone: il comunicato dell’agente!

E’ finita l’avventura di Lasse Schöne con la maglia del Genoa. Come comunicato dall’agente del centrocampista Revien Kanhai

Nella giornata di oggi Lasse Schone e il Genoa hanno raggiunto un accordo per la rescissione contrattuale. La notizia è stata ufficializzata dal suo agente, che ha inviato anche a Calciomercato.it il suo comunicato ufficiale

Dopo una prima stagione importante, in cui Schöne ha giocato quasi tutte le partite al Genoa, l’estate scorsa è tutto cambiato. Con sorpresa di tutti, la dirigenza del club non ha inserito il 50 volte nazionale della Danimarca ed ex centrocampista dell’Ajax, nella lista ufficiale. Negli ultimi mesi, Schöne si è allenato con la prima squadra, ma non ha partecipato a nessuna partita ufficiale.

Il nuovo allenatore del Genoa, Davide Ballardini, voleva coinvolgere Schöne nella prossima metà di stagione, ma si è rivelato un intervento tardivo. La direzione del club e il giocatore hanno raggiunto un accordo oggi per terminare immediatamente il contratto. “Di conseguenza, Lasse può cercare un club in cui divertirsi giocando a calcio”, ha detto Revien Kanhai di Forza Sports Group, agente di Schöne. “È al top della forma, si è potuto allenarsi al massimo ogni giorno e vuole giocare per conquistare un posto nella selezione della Danimarca verso l’Europeo come traguardo importante. Lasse e io siamo convinti che possa ancora raggiungere il livello massimo che aveva all’Ajax. Ricevo quotidianamente chiamate da club e agenti su Lasse, che vuole fare il passo giusto. Sono già diverse le richieste da Italia, Belgio e Regno Unito. Ma anche un ritorno all’Ajax potrebbe essere un’opzione plausibile. Soprattutto ora, Lasse potrebbe essere il giocatore perfetto che può portare l’equilibrio a volte mancante dentro e fuori dal campo. Tuttavia, dipende anche dalle opzioni limitate nella finestra invernale e dalle condizioni finanziarie negative a seguito della crisi del coronavirus. Decideremo insieme qual è il passo giusto per ora”.