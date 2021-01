Calciomercato Atalanta, Fiorentina destinazione 'last minute' per Gomez

Calciomercato Atalanta, aumenta il numero delle pretendenti per Gomez: oltre Juventus e Inter, nuova destinazione in Serie A

L’Atalanta pare decisamente essersi ritrovata in questo avvio di 2021. Due vittorie nette nel punteggio e nella prestazione, contro Sassuolo e Parma, e assalto alla zona Champions League che è tornato possibile. Bergamaschi che hanno voltato definitivamente pagina, Gasperini si coccola la sua creatura ed è pronto a salutare il ‘Papu’ Gomez, ormai fuori dai piani. L’argentino è uno dei nomi destinati a infiammare il mercato di gennaio. Giocatore che anche verso i 33 anni, che compirà tra un mese, fa gola. Ci pensano Juventus e Inter, con il Milan decisamente più defilato, ma compare anche una nuova pretendente.

Calciomercato Atalanta, per Gomez c’è anche la Fiorentina: sprint finale

Secondo la ‘Gazzetta’, c’è anche la Fiorentina sul ‘Papu’. L’Atalanta non è intenzionata a lasciare andare il giocatore in lista gratuita, ma anche un investimento prossimo ai 10 milioni di euro, con i 2 di ingaggio percepiti dal fantasista, sembra alla portata del club viola, o comunque per un giocatore simile ne vale la pena. Stando alla ‘rosea’, i toscani aspetteranno gli ultimi giorni di mercato. Se Gomez non avrà ancora una sistemazione, presenteranno una offerta concreta a fil di sirena per provare a mettere a segno il colpaccio.