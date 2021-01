SONDAGGIO CM.IT – Milan-Juventus, ecco chi sarà il protagonista

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it sulla sfida in programma stasera

Dieci match di Serie A in questa Epifania. Spicca, chiaramente, la sfida di San Siro in programma questa sera tra Milan e Juventus. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri follower chi sarà il protagonista della sfida di questa sera. Per il 41,1% non ci sono dubbi: sarà Cristiano Ronaldo l’uomo decisivo stasera a San Siro. Per il 29,4% sarà invece Calhanoglu l’uomo partita. Percentuali più basse per le altre opzioni: il 18,4% ha scelto Leao, mentre Dybala è stato votato soltanto dall’11% dei partecipanti.