Il Cagliari di Eusebio Di Francesco continua il periodo negativo e soccombe in casa contro il Benevento di Pippo Inzaghi: decisive le reti siglate dal grande ex Sau e da Tuia

Succede (quasi) tutto nel primo tempo di Cagliari-Benevento. I sardi infatti, dopo essere passati in vantaggio grazie al decimo gol in Serie A di Joao Pedro, hanno subito prima il pareggio del grande ex Sau, imbeccato alla grande da Schiattarella, e poi il gol dello svantaggio con la capocciata di Tuia.

Nella ripresa, con l’entrata in campo di Sottil, il Cagliari prova a reagire, ma i sanniti si coprono bene e portano a casa tre punti fondamentali aiutati anche dall’espulsione di Nandez. Altra sconfitta per Eusebio Di Francesco che, in gare ufficiali, non vince dal 25 novembre in Coppa Italia.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 37 punti; Inter 36; Roma 30; Napoli* 28; Juventus* 27; Sassuolo 26; Atalanta 25*; Verona 23; Lazio 22; Benevento 21**; Sampdoria 17; Bologna 16; Udinese* 15; Fiorentina 15; Cagliari** 14; Parma 12; Torino, Spezia e Genoa 11; Crotone 9

** una partita in più

*una partita in meno