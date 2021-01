Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, l’allenatore del Parma Fabio Liverani è intervenuto per parlare della situazione dei crociati

Altra sconfitta per il Parma in Serie A, stavolta contro l’Atalanta per 3-0 al Gewiss Stadium. A parlare nel post-partita è stato Fabio Liverani, inevitabilmente in bilico dopo la serie di risultati negativi. Di seguito, le parole dell’allenatore del Parma: “Sapevo che era un campionato strano. Lavoriamo per la salvezza. Cerchiamo di mettere dentro i giovani, farli crescere, e recuperare qualche altro giocatore”.

Liverani si è poi soffermato sulla situazione attuale: “Margini per recuperare questa situazione? Non vado al campo con il pensiero dell’ultima partita. Società farà le sue valutazioni. Da parte mia, posso dire che ovviamente dovevamo fare meglio, magari più gol”. Uno dei candidati per assumere l’incarico da allenatore del Parma è Paulo Sousa, come anticipato da Calciomercato.it.