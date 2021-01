Serie A, 16a giornata: le partite su DAZN e come vederle

Serie A, la programmazione della 16a giornata di DAZN: come vedere le partite in esclusiva sulla piattaforma

Pochi giorni dopo la prima giornata di campionato del 2021, si torna subito in campo. Come domenica, turno che viene concentrato tutto in un’unica giornata. Scorpacciata di calcio dunque per l’Epifania, con il gran finale fornito dal posticipo tra Milan e Juventus. Ma saranno molto interessanti anche le gare trasmesse in esclusiva da DAZN.

Tre, come al solito, le gare in palinsesto per l’emittente streaming nel programma della 16a giornata. Si comincia con due match alle ore 15. All’Olimpico, Lazio-Fiorentina: biancocelesti per riavvicinarsi alla zona Champions, i viola per risollevare una classifica finora poco brillante. In contemporanea, la sfida Bologna-Udinese, delicata per gli equilibri in zona salvezza: entrambe vogliono mantenere margine sulla zona retrocessione e non possono sbagliare. Alle 18, ci sarà quindi Napoli-Spezia: la squadra di Gattuso al quarto posto cerca conferme e sfida i liguri scivolati invece al penultimo posto.