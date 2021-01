Risultati, marcatori e classifica aggiornata dopo le gare delle 15 della 16/a giornata di Serie A: la Roma non si ferma, Inter KO

Ancora una volta ben sette partite in questo pomeriggio di Serie A valido per il turno infrasettimanale dell’Epifania. Giornata ricca di gol, sorprese ed emozioni a partire da quelle della sfida tra Sampdoria ed Inter che ha visto trionfare i blucerchiati con le reti di Candreva e Keita. Successo in trasferta per la Roma a Crotone con un super Mayoral mentre il Sassuolo torna al successo tra le mura amiche sul Genoa. L’Atalanta inguaia il Parma di Liverani con un secco 3-0 mentre la Lazio vince di misura. Pareggi con gol a Bologna e Torino.

Serie A, 16/a giornata: i risultati

ATALANTA-PARMA 3-0

15′ Muriel, 49′ Zapata, 61′ Gosens



BOLOGNA-UDINESE 2-2

19′ Tomiyasu (B), 34′ Pereyra (U), 40′ Svanberg (B), 92′ Arslan (U)



CROTONE-ROMA 1-3

8′, 29′ Borja Mayoral (R), 35′ rig. Mkhitaryan (R), 71′ Golemic (C)



LAZIO-FIORENTINA 2-1

5′ Caicedo (L), 75′ Immobile (L), 88′ rig. Vlahovic (F)



SAMPDORIA-INTER 2-1

23′ rig. Candreva (S), 38′ Keita Balde (S), 65′ De Vrij (I)



SASSUOLO-GENOA 2-1

52′ Boga (S), 64′ Shomurodov (G), 83′ Raspadori (S)



TORINO-VERONA 1-1

67′ Dimarco (V), 84′ Bremer (T)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 37, Inter 36, Roma 33, Sassuolo 29, Napoli** 28, *Atalanta 28, Juventus** 27, Lazio 25, Hellas Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese* 16, Fiorentina 15, Cagliari 14, Torino 12, Parma 12, Spezia 11, Genoa 11, Crotone 9

* Una partita in meno

** Due partite in meno