L’Inter cade a Marassi. Si interrompe a otto la striscia di vittorie consecutive in campionato della squadra nerazzurra, che perde 2-1 sul campo della Sampdoria con i gol degli ex Candreva e Keita. Un pesante passo falso che potrebbe valere l’allungo in classifica del Milan, impegnato questa sera contro la Juventus, e vede avvicinarsi a -3 la Roma, prossima avversaria domenica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Inter, tifosi contro l’allenatore | Spopola l’hashtag “Conte Out”

La squadra di Conte paga il rigore fallito da Sanchez in avvio e la giornata di grazia di Audero, ma a finire nel mirino dei tifosi è ancora una volta l’allenatore ex Juventus. Su Twitter, infatti, in moltissimi si sono schierati contro il tecnico pugliese, al punto da far diventare di tendenza l’hashtag “ConteOut“. E c’è addirittura chi chiede l’esonero. Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti dalla redazione di Calciomercato.it.

12 mln all’anno per giocare con Gagliardini, Young e Perisic.#ConteOut — Luca Landi (@LucaLan35367060) January 6, 2021

VOGLIO L’ESONERO DI CONTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — lucaland (@vonlandow) January 6, 2021

1 milione al mese per recriminare sulla dea bendata #ConteOut — Bruno Del Monaco (@dmbrunos) January 6, 2021