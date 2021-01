Sampdoria-Inter, Barella rischia il secondo giallo: scatenati i tifosi avversari sui social network

Nicolò Barella nel mirino dei tifosi avversari. Il centrocampista sardo in Sampdoria–Inter ha rischiato in un paio di occasioni di ricevere il secondo cartellino giallo. Una decisione che l’arbitro Valeri non ha preso e che ha scatenato su Twitter la rabbia dei tifosi avversari. “Ha l’immunità”, “Giallo d’obbligo”, “Lo caccia Conte e non l’arbitro” sono solo alcuni dei commenti scritti sui social.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lo caccia Conte perché l'arbitro non ne vuole sapere. #Barella #SampInter — #FinoAllaFine Bella Ciao ✊ (@Ceraunavolta6) January 6, 2021

#Barella ha fatto il vaccino al secondo cartellino giallo secondo me — Gabriele (@gabbores) January 6, 2021

QUESTO È ROSSO GROSSO COME UNA CASA #Barella — Michelangelo (@arrigons7) January 6, 2021