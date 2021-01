Milan-Juventus, Pirlo felice: “Vittoria importante. Sul gol c’era fallo”

Dopo la vittoria della Juventus a San Siro contro il Milan, Andrea Pirlo ha dichiarato: “Risultato importante, sul primo gol c’era fallo”

In un momento complicato, i bianconeri hanno risposto nel migliore dei modi vincendo il big match contro il Milan. Una vittoria che permette alla Juventus di prendere tre punti anche a Inter e Napoli, oltre che ai rossoneri. A fine partite, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Andrea Pirlo ha commentato il successo dei suoi ragazzi.

MILAN- “Era una partita importante per noi, non abbiamo guardato il risultato di quelle sopra di noi. Importante per una squadra che vuole andare in campo e comandare venire qua a San Siro con questa autorità”

CHIESA -“Federico ha fatto benissimo negli ultimi trenta metri, questo è il suo ruolo. A volte gioca a destra, mentre altre volte per necessità gioca a sinistra”

CENTROCAMPO-“Abbiamo fatto una buona partita. Rabiot veniva da due giornate di squalifica ed era bello fresco. Non sa nemmeno lui quante potenzialità ha ancora da esprimere, su Bentancur rischiava il secondo giallo ed era stanco e abbiamo deciso di toglierlo”

GOL SUBITO -“Sul gol di Calabria c’era fallo e bisognava fischiare punizione. Poi dovevamo posizionarci meglio, ma nasce tutto da un fallo non fischiato”